Rusya'da son 24 saatte 6 bin 632 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 632 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 632 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 674 bin 515'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 632 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 674 bin 515'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 168 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 10 bin 27'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA