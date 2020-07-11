Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 720 bin 547'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 720 bin 547'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 188 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 205'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA