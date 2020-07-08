Rusya'da son 24 saatte 6 bin 562 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 562 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 562 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 700 bin 792'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 562 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 700 bin 792'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 173 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 10 bin 667'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA