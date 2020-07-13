Rusya'da son 24 saatte 6 bin 537 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 537 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 537 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 733 bin 699'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 537 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 733 bin 699'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 104 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 439'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA