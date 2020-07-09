Rusya'da son 24 saatte 6 bin 509 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 707 bin 301'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 707 bin 301'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 176 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 10 bin 843'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA