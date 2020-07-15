Rusya'da son 24 saatte 6 bin 422 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 422 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 422 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 746 bin 369'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 422 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 746 bin 369'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 156 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 770'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA