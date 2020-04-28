Rusya'da son 24 saatte 6 bin 411 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 411 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 558'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 411 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 558'e ulaştı.

Rusya'da koronavirüslü vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha virüs tespit edildi. Rusya, 93 bin 558 vakayla İran'ı geçerek en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke oldu. Öte yandan, ülkede 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 867'ye ulaştı.

Kaynak: DHA