Rusya'da son 24 saatte 6 bin 406 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 759 bin 203'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 406 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 759 bin 203'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 186 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 123'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA