Rusya'da son 24 saatte 6 bin 248 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 248 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 248 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 739 bin 947'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 248 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 739 bin 947'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 175 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 614'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA