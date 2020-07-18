Rusya'da son 24 saatte 6 bin 234 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 234 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 234 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 765 bin 437'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 234 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 765 bin 437'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 124 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 247'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA