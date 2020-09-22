Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 yeni koronavirüs vakası
22.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:27

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 160 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 649'a ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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