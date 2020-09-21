Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
21.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:12
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 71 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 489'a ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı