Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 yeni koronavirüs vakası
21.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:12

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 196 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 71 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 489'a ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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