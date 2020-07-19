Rusya'da son 24 saatte 6 bin 109 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 109 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 109 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 771 bin 546'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 109 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 771 bin 546'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 95 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 342'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA