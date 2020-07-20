Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka

Rusya'da günlük korona virüs vaka sayıları binlerde seyretmeye devam ediyor.

Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka
20.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:38

Rusya'da günlük korona virüs vaka sayıları binlerde seyretmeye devam ediyor.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 940 vaka tespit edildiği, 85 korona virüs kaynaklı can kaybı yaşandığı bildirildi. Rus yetkililer, günlük vaka sayısının 5 bin olmasına rağmen 2 buçuk ayın ardından görülen en düşük günlük korona virüs vaka sayısı olduğunu söyledi. Rusya genelinde en düşük vaka sayısı 5 bin 841 ile 26 Nisan'da kaydedilmişti. Ülke genelinde korona virüs kaynaklı ikinci en düşük can kaybının görüldüğü vurgulandı.

Rusya genelinde 777 bin 486 korona virüs vakası tespit edilirken, 12 bin 427 kişi korona sonucu hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı Güncel
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek Dünya
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Sivasspor'a veda eden Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'de 8 numaralı formayı giyecek
Sivasspor'a veda eden Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'de 8 numaralı formayı giyecek
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: 'Bugün benim sonum' dedim
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: "Bugün benim sonum" dedim
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Erkan Akçay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Zeydan Karalar
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Aziz Yıldırım
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:51:37. #1.14#
title