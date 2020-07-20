Rusya'da son 24 saatte 5 bin 940 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 940 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 940 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 777 bin 486'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 940 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 777 bin 486'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 85 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 427'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA