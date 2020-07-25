Rusya'da son 24 saatte 5 bin 871 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 871 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 871 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 871 yeni koronavirüs vakası
25.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:25

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 871 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 806 bin 720'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 871 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 806 bin 720'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 146 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 13 bin 192'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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