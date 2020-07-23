Rusya'da son 24 saatte 5 bin 848 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 848 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 848 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 795 bin 38'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 848 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 795 bin 38'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 147 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 892'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA