Rusya'da son 24 saatte 5 bin 842 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 783 bin 328'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 842 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 783 bin 328'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 153 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 580'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA