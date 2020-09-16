Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 132 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 917'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA