Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 yeni koronavirüs vakası
16.09.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:11

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 132 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 917'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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