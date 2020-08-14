Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 yeni koronavirüs vakası
14.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:53

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 912 bin 823'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 912 bin 823'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 114 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 498'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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