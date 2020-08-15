Rusya'da son 24 saatte 5 bin 61 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 884'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 917 bin 884'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 617'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA