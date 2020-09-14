Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 yeni koronavirüs vakası
14.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:04

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 68 bin 320'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 68 bin 320'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 57 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 635'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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