Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 68 bin 320'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 68 bin 320'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 57 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 635'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA