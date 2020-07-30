Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 834 bin 499'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 834 bin 499'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 129 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 13 bin 802'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA