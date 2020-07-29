Rusya'da son 24 saatte 5 bin 475 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 475 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 475 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 828 bin 990'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 475 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 828 bin 990'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 169 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 13 bin 673'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA