Rusya'da son 24 saatte 5 bin 462 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 462 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 462 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 845 bin 443'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 462 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 845 bin 443'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 95 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 58'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA