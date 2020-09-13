Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 yeni koronavirüs vakası
13.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:45

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 62 bin 811'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 62 bin 811'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 94 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 578'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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