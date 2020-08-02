Rusya'da son 24 saatte 5 bin 427 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 850 bin 870'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 850 bin 870'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 70 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 128'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA