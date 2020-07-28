Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 yeni koronavirüs vakası
28.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:00

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 823 bin 515'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 823 bin 515'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 13 bin 504'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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