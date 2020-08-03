Rusya'da son 24 saatte 5 bin 394 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 856 bin 264'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 856 bin 264'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 79 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 207'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA