Rusya'da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası
10.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:31

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 128 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 263'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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