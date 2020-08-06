Rusya'da son 24 saatte 5 bin 267 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 267 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 267 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 871 bin 894'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 267 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 871 bin 894'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 116 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 698'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA