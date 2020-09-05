Rusya'da son 24 saatte 5 bin 205 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 205 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 205 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 20 bin 310'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 205 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 20 bin 310'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 110 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 759'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA