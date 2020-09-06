Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
06.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:44
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 61 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 820'ye ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA