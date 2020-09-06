Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 yeni koronavirüs vakası
06.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:44

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 61 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 820'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Şener Şevket Çoruh Melisa Aslı Pamuk
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Kaza Göztepe Otomobil
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 195 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 11:44:38. #1.15#
title