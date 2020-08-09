Rusya'da son 24 saatte 5 bin 189 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 189 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 189 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 887 bin 536'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 189 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 887 bin 536'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 77 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 931'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA