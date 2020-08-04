Rusya'da son 24 saatte 5 bin 159 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 159 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 159 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 861 bin 423'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 159 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 861 bin 423'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 144 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 351'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA