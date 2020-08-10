Rusya'da son 24 saatte 5 bin 118 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 118 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 118 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 892 bin 654'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 118 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 892 bin 654'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 70 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 1'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA