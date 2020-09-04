Rusya'da son 24 saatte 5 bin 110 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 110 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 110 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 110 yeni koronavirüs vakası
04.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:37

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 110 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 105'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 110 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 105'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 121 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 649'a ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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