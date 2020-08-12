Rusya'da son 24 saatte 5 bin 102 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 902 bin 701'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 902 bin 701'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 129 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 260'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA