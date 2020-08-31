Rusya'da son 24 saatte 4 bin 993 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 4 bin 993 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 993 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 993 yeni koronavirüs vakası
31.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:41

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 993 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 995 bin 319'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 993 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 995 bin 319'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 83 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 176'ya ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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