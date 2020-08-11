Rusya'da son 24 saatte 4 bin 945 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 897 bin 599'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 897 bin 599'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 130 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 131'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA