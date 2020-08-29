Rusya'da son 24 saatte 4 bin 941 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 985 bin 346'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 985 bin 346'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 111 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 25'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA