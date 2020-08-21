Rusya'da son 24 saatte 4 bin 870 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 870 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 870 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 946 bin 976'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 870 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 946 bin 976'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 90 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 189'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA