Rusya'da son 24 saatte 4 bin 852 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 852 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 852 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 956 bin 749'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 852 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 956 bin 749'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 73 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 383'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA