Rusya'da son 24 saatte 4 bin 785 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 785 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 785 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 942 bin 106'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 942 bin 106'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 110 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 99'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA