Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 yeni koronavirüs vakası
18.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:40

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 932 bin 493'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 932 bin 493'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 132 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 872'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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