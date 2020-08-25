Rusya'da son 24 saatte 4 bin 696 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 696 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 696 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 966 bin 189'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 696 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 966 bin 189'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 120 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 568'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA