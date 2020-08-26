Rusya'da son 24 saatte 4 bin 676 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 676 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 676 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 970 bin 865'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 676 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 970 bin 865'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 115 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 683'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA