Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 yeni koronavirüs vakası

19.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:13
Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 819 bin 429'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 819 bin 429'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 585 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 50 bin 347'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Pierre Webo Çağdaş Atan Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 28 bin 209 yeni koronavirüs vakası | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:17:11. #1.15#
title