Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 554 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 41 bin 607'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı