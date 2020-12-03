Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 yeni koronavirüs vakası
03.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:11
Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 28 bin 145 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 554 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 41 bin 607'ye ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı