Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası

12.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:17
Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 560 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 46 bin 453'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:17:32. #1.15#
title