Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 137 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 560 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 46 bin 453'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı